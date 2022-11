Fly Volley Marsala ancora in trasferta contro Amando a Messina

Fly Volley Marsala ancora in trasferta. Rispettato il primo dei due turni di riposo nel campionato nazionale di B1, la GesanCom Fly Volley Marsala domenica 13 novembre, per la sesta giornata valida per il Campionato serie B1 di Volley Femminile, raggiungerà la Palestra Comunale Bucalo di Santa Teresa Riva, per affrontare le Messinesi della Amando Volley.

Le padrone di casa di capitan Bertiglia reduci dalla sconfitta di Arzano, ma comunque in testa alla classifica, vorranno fare proprio il match per continuare quel trend positivo che le aveva fatte diventare la squadra da battere, di contro le marsalesi di capitan Chiara Scirè non solo non ci stanno a fare le vittime sacrificali, ma cercheranno di far fruttare questa ennesima trasferta cercando punti a proprio favore.

Sarà comunque un test difficile per le ragazze di Coach Gaspare Viselli che si sono allenate bene per questa sfida approfittando della settimana di sosta obbligata dal calendario e perciò desiderose di mettere in pratica quanto di buono fatto in campionato sino a questo appuntamento. Il caso ha anche voluto che questa sia diventata la terza trasferta consecutiva nelle ultime tre gare giocate e considerata la prossima sosta, sempre a causa del calendario e dell’ennesima trasferta dell’ottavo turno a Pomezia, le libellule biancoazzurre non giocano al PalaBellina dalla seconda giornata contro Arzano del 16/10 per tornarvi il 4 dicembre contro Baronissi.

Un tour de force estenuante che di certo non aiuta a stare concentrati, ma che tempra l’animo pensando ai sacrifici sostenuti ed ai punti sin qui guadagnati in questo difficile ma affascinante scorcio di campionato. Il match sarà visibile domenica 13 novembre 2022, con inizio alle 18.00, sul canale facebook “Amando Volley ASD – Santa Teresa di Riva”. Farmacia Schultze Messina / GesanCom Fly Volley Marsala verrà arbitra dal Sig. Mirko Crucitti coadiuvato dal Sig. Stefano Adornato.