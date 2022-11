Strutture Turistiche Marsala: “La città ha numerose criticità, apriamo un canale di comunicazione col Comune”

Fervono i lavori dell’assemblea dei soci AST, l’Associazione Strutture Turistiche di Marsala. Sempre più numerosi e intenzionati a discutere in maniera risolutiva le problematiche che hanno afflitto il settore del turismo, con particolare attenzione all’accoglienza, durante l’appena conclusa stagione estiva 2022.

Nel corso dell’assemblea dello scorso 7 novembre, gli argomenti all’ordine del giorno sono stati le tre grandi categorie di servizi, sicurezza e promozione.

Per quel che riguarda l’ambito dei servizi, tutti i presenti hanno concordato che la città si presenta in uno stato di degrado allarmante. Tra le tante, a preoccupare gli operatori del settore sono soprattutto: l’abbandono di rifiuti, problema annoso che attaglia le aree di campagna tanto quanto il centro; la trascuratezza del verde pubblico, che rappresenta il biglietto da visita di una città; la poco tempestiva gestione delle aree balneari, pronte a stagione ormai inoltrata; la mancata coordinazione di attrazioni turistiche, incluse chiese e musei; la carenza e disorganizzazione del sistema dei trasporti pubblici e privati.

“Autobus, treni, servizi taxi, noleggi. Non tutti i visitatori arrivano in città auto-muniti e non per questo la loro esperienza dovrebbe essere meno soddisfacente”, afferma il Presidente dell’AST, Gaspare Giacalone.

In ambito di sicurezza, nel corso dell’incontro tra gli operatori turistici, sono stati rilevati: i problemi di viabilità e percorrenza delle strade principali e secondarie, che vessano in condizioni a dir poco disastrose e pericolose; l’impossibilità di usufruire dei servizi ospedalieri finché l’ospedale di Marsala resterà un Covid-Hospital. Problema non trascurabile e che ha fatto più volte storcere il naso ai numerosi visitatori; a proposito di promozione.

“I soci AST, si trovano d’accordo nell’osservare che il nostro è un territorio in grado di attirare le crescenti attenzioni dei visitatori. Ma per far ciò è necessario raccontare e diffondere quel che Marsala è in grado di offrire e questo è un compito che, con tutta la buona volontà, gli enti del settore non possono adempiere da soli – afferma Giacalone -. Un esempio: il Distretto Turistico Sicilia Occidentale, di cui il comune di Marsala pur fa parte, ha recentemente svolto un’importante azione di promozione del territorio della Sicilia Occidentale di cui la città di Marsala non ha potuto beneficiare. Il Distretto turistico ha in programma ulteriori iniziative pubblicitarie a partire dalla prossima primavera e sarebbe interessante riuscire a poterne far parte”.

Alla luce di quanto fin ora detto, l’assemblea propone di richiedere un incontro con l’assessore al Turismo del Comune di Marsala Oreste Alagna, al fine di discutere le criticità che ad oggi rendono il lavoro degli operatori una vera corsa ad ostacoli. Dall’AST un primo passo verso la costruzione di un canale comunicativo.