“Rami fino ai marciapiedi da mesi” in via Amendola e Anca Omodei

Alberi molto folti con rami che arrivano fino ai marciapiedi rendendo poco praticabile il marciapiede e il parcheggio auto. Così è sia in via Amendola che in via Giulio Anca Omodei, come hanno fatto sapere alla nostra redazione residenti e attività commerciali della zona che da mesi chiedono un intervento di potatura del verde da parte dell’Amministrazione comunale (e possibilmente senza rovinare gli alberi come fatto altrove). Peraltro i rami coprono i cartelli stradali.





Anche perchè con le forti piogge molti rami si abbassano e possono persino cadere sui passanti o sui mezzi che sostano nelle aree. Gli alberi, va detto, sono quelli che si trovano all’interno del cosiddetto Fossato Punico.