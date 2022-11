Il Marsala Calcio Femminile fa 6 goal alla Vigor in Eccellenza

Domenica scorsa il Calcio Femminile Marsala si è messo in viaggio per affrontare la sua prima trasferta di stagione in direzione Giardinello, comune limitrofo a Montelepre, che presso il relativo Campo Sportivo Comunale ha ospitato la gara Vigor Cp – CF Marsala.

Il match era valevole per la 2ª Giornata di Andata di Campionato d’Eccellenza Regionale Femminile. La gara è terminata sul risultato di 0 a 6 per le marsalesi la cui porta è rimasta inviolata per 90 minuti, ha visto come uniche reti proprio quelle delle azzurre: Alcamo (3 goal), Bannino, Pisciotta e Termine.

Le atlete di Valeria Anteri sono già pronte a riprendere gli allenamenti nel corso della settimana, in vista dell’importante incontro della prossima domenica 13 novembre che alle ore 14.30 vedrà il CF Marsala ospitare il Palermo presso lo Stadio Comunale “Nino Lombardo Angotta” di Marsala, ancora a porte chiuse.