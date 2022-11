Trapani, è morto Wolly Cammareri

Wolly Cammareri non è più fra noi. Il suo cuore non ha retto e stanotte, 9 novembre, ci ha lasciati.

Una fra le persone più conosciute della città di Trapani e della provincia, Salvatore Cammareri in arte Wolly (che diventerà il nome con cui tutti lo chiamavamo), è stato un personaggio a tutto tondo. Un artista della vita.

Deejay, intrattenitore, presentatore in tv, organizzatore di eventi, profondo conoscitore della processione dei Misteri di Trapani, studioso esoterista e tanto, tantissimo altro ancora. È stato anche direttore responsabile di alcune testate giornalistiche locali. Con il Locale News, qualche mese addietro aveva iniziato a scrivere i suoi racconti di vita ma, a causa delle sue condizioni di salute si dovette fermare dopo tre articoli.

Negli ultimi anni le sue condizioni di salute si erano aggravate al punto che, per colpa del diabete, gli era stata amputata una gamba due mesi fa.