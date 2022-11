I colori della Marsala Doc a Torino e New York

I colori della Polisportiva Marsala Doc sono stati protagonisti anche sull’asse Torino-New York. Nel capoluogo piemontese a partecipare alla maratona sono stati in sette: Demetrio Rizzo, Edoardo Di Sarno, Matilde Rallo, Gianpaolo Graffeo, Sebastiano Rizzo, Agostino Impiccichè e Leonardo Mazzara.

Mentre sulla stessa distanza, a New York, hanno corso Damiano Ardagna, Vincenzo D’Accurso ed Enzo Contrino. A Torino, il primo a tagliare il traguardo, tra i marsalesi, è stato Demetrio Rizzo, con il tempo di 3 ore, 36 minuti e 23 secondi. A seguire, alla sua prima esperienza sulla 42.195 metri, Edoardo Di Sarno, con il tempo di 3:52:32. Nell’ordine, poi, hanno concluso la loro fatica anche Matilde Rallo (3 ore e 57 minuti), ottava nella categoria SF50, Gianpaolo Graffeo (4:01:51), Sebastiano Rizzo, Agostino Impiccichè e “Leo” Mazzara. Anche quest’ultimo alla sua prima esperienza sulla “regina” delle distanze olimpiche.

Tutti, alla fine, hanno conquistato l’agognata medaglia. A New York, in un contesto decisamente più affollato rispetto a Torino, una gara sogno di molti maratoneti, un Damiano Ardagna in buona forma ha invece tagliato il traguardo in 3:29:10.

Una gara affrontata, per altro, con il cuore gonfio di dolore per un lutto familiare arrivato proprio mentre era sull’aereo alla volta degli Usa. A notevole distanza da Ardagna sono arrivati anche Vincenzo D’Accurso (4:31:24) ed Enzo Contrino. Per tutti, un’esperienza indimenticabile.