Marsala: a ‘Finestre sul Mondo’ inclusione, pupi e musica

Nella sede dell’associazione “Finestre sul mondo” guidata da Salvatore Inguì, in via Sibilla n. 36, nuovi appuntamenti in questo mese di novembre.

Giorno 11, alle ore 18, l’incontro con Simona Anedda e Claudio Bottan in “Storie di reclusione ed inclusione” su come demolire i pregiudizi per guardare avanti; sabato 12 novembre sarà il ritorno dell’opera dei pupi del Maestro Angelo Sicilia che rappresenterà la “Morte di Ruggero” alle ore 18.

Domenica 13 invece, un momento musicale con “Canti d’amore e di disamore” con il cantautore Gianfranco Buffa e il contrabbasso di Giacomo Bertuglia.