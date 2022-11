Al Cinema Golden di Marsala continua in sala il film “La Stranezza”

Al Cinema Golden di Marsala continua fino al 15 novembre “La Stranezza”, un film di Roberto Andò con Tony Servillo, la coppia Ficarra e Picone, Luigi Lo Cascio e Donatella Finocchiaro.

Il film è in programmazione alle ore 18, 20 e 22. Girgenti, 1920. Nofrio e Bastiano sono becchini, ma anche attori “dilettanti professionisti” intenti a mettere in scena la tragicommedia “La trincea del rimorso, ovvero Cicciareddu e Pietruzzu”. L’80° compleanno di Giovanni Verga riporta Luigi Pirandello alla sua città natale, e la morte della balia del drammaturgo favorisce il suo incontro con i due becchini.

Il Maestro è in crisi creativa, e osservando di nascosto le prove della compagnia amatoriale di Nofrio e Bastiano trae ispirazione per uno dei suoi lavori più importanti, “Sei personaggi in cerca d’autore”. Ciò che succede sul palco si mescola con ciò che succede dietro le quinte e Pirandello, silenzioso testimone della prima del duo strampalato, raccoglierà spunti per il debutto della sua nuova creazione, al quale Nofrio e Bastiano verranno invitati.