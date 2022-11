Marsala, incendio a Sappusi: a fuoco un’auto rubata VIDEO

Poco prima delle 20 di questa sera, nel popolare rione di Sappusi a Marsala, i vigili del fuoco del locale distaccamento di corso Calatafimi sono intervenuti per l’estinzione di un rogo. In particolare, l’episodio riguardava l’incendio di un’autovettura in sosta, una Volkswagen Golf. Con ogni probabilità, si tratta di un evento di matrice dolosa, tenuto conto che il mezzo risulta rubato.

L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di rimettere in sicurezza l’area interessata dall’episodio, evitando che le fiamme si propagassero.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri di Marsala, che stanno conducendo le indagini per far luce sulla vicenda.

Qui il video dell’intervento dei Vigili del Fuoco a Sappusi.