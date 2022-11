Marsala: al via la rassegna culturale Dedalo. Gli autori locali si raccontano alla Biblioteca Sociale di Otium

Alla Biblioteca Sociale Ex Libris di Otium, al 106 di Via XI maggio, Marsala, prende ufficialmente il via Dedalo, una nuova rassegna culturale, ideata da Diego Genna ed Angelo Barraco. L’iniziativa prevede tre appuntamenti, che si terranno a partire dalle 18, coinvolgendo autori, poeti, giornalisti, musicisti e artisti del panorama locale.

Gli autori si presteranno alla condivisone della propria esperienza personale, raccontando retroscena, aneddoti e curiosità legate alle proprie opere letterarie.

Il primo appuntamento – “Esordire” – è in programma il 12 novembre: Angelo Barraco e Diego Genna raccontano il loro esordio letterario, accompagnati dalle improvvisazioni musicali alla chitarra di Giorgio Bua.

Il secondo appuntamento – “Approfondire” – si tiene il 19 novembre: Giacomo Di Girolamo racconta del suo lavoro di approfondimento sul tema della mafia, dialogando con Francesco Timo, mentre Angelo Barraco accompagnerà la conversazione con l’improvvisazione musicale di suoni e rumori.

Il terzo e ultimo appuntamento – “Capire” – è in programma il 26 novembre: Renato Polizzi, in dialogo con Francesco Vinci, racconterà del suo lavoro d’autore per capire i fatti, la società, il territorio. Nell’occasione ci sarà anche Maxime Angileri, che curerà le improvvisazioni musicali del pomeriggio in versione unplugged.

E’ prevista la degustazione di vini del territorio e una quota crowdfunding a sostegno della rassegna di 5 euro.