La “Lecocq” di Marsala batte l’Enna nel Campionato di Tennistavolo

La “Lecocq” di Marsala – dopo la bella partecipazione ai Campionati Provinciali Tennistavolo, dove ha conquistato diversi podi e un titolo Under 13 con Federico Bellissimo – torna a gareggiare in Campionato.

Strabiliante vittoria nella quarta giornata del girone I di B2 nazionale per gli azzurri tra le mura amiche della Palestra dell’Istituto Professionale “Cosentino” di Marsala che domenica ha battuto la quotata TennisTavolo Ausonia Enna, con un perentorio 5 – 1.

Forti del proprio fortino e reduci dal percorso netto in campionato nelle prime tre giornate di stagione regolare, il Team della Presidente Sandra Sorrentino non si lascia intimorire dal blasone degli ospiti ed assesta un primo uno-due micidiale con Alessandro Amato che, in un primo match molto equilibrato, è costretto ad inseguire per due volte l’ottimo avversario ennese Giuseppe Amato, per batterlo puntualmente al quinto set per 11- 8, e con Pasquale Titone che batte 3-0 Luigi Grimaldi.

Terzo incontro al cardiopalma: Alessandro Gattuso ha la meglio sul talentuoso Stoyanov per 3-2. E’ il 3 a 0 che non ti aspetti e che sarà il preludio alla vittoria. Nel quarto incontro, il punto della bandiera per gli ospiti lo incasserà Giuseppe Amato su Pasquale Titone che patirà i troppi net e spigoli presi dall’avversario. Nel quarto Alessandro Amato incontra Stoyanov e le coronarie partiranno nuovamente a mille, il 2 a 2 lo segnerà a referto il pongista marsalese con recuperi degni di ben altre categorie ed una velocità di scambi da brividi.

Quinto set al fotofinish, 11-9 e 4 ad 1. La quinta partita sarà ad appannaggio di Alessandro Guttuso su Luigi Grimaldi per 3 a 1 e sarà quarto match vinto su quattro giornate giocate, un ruolino da schiacciasassi, 1167 punti conquistati, percentuali da capogiro come il 77,8% di Alessandro Guttuso. Prossimo appuntamento a Messina contro la Top Spin, match difficile ma non scontato.