Tra Alcamo e Girgenti non c’è gara, Th vince 38 a 11

Tra Alcamo e Girgenti impossibile commentare, in sostanza, la partita, perché praticamente non c’è stato match tra la formazione alcamese e quella di Maurizio Camilleri nel Campionato di Pallamano B Drago.

38-11 il finale con Alcamo che si è limitato a finire il match casalingo senza forzare, salvaguardando capitan Giorlando, rimasto in panchina tutta la partita e Davide Duca in non perfette condizioni fisiche, in campo solo per una manciata di Minuti in vista della trasferta di Scicli.

Da segnalare il ritorno in campo del 25enne Gabriele Esposito anche lui componente della Th Alcamo capace di vincere tutto a livello giovanile, che sarà disponibile part time a causa dei suoi impegni professionali. Impegni di lavoro che hanno tenuto fuori Nicola Lipari, mentre ha esordito nel secondo tempo il 17enne Leonardo Gruppuso, con tutti i giovani dell’Alcamo Pallamano in campo, con Trovato e Gaspare Vaccaro in evidenza.

Poco più di un allenamento per Alcamo ora chiamata da un periodo molto intenso dove sarà importante far salire il livello del gioco, contro avversari sicuramente più forti e motivati, come quello di sabato prossimo come HSC Scicli attuale capolista del campionato insieme al Mascalucia.