Nuovo assessore a San Vito Lo Capo, è Antonella Ruggirello

Nuovo assessore a San Vito Lo Capo e la Giunta Peraino torna al completo. Il sindaco Giuseppe Peraino, con proprio decreto, ha nominato assessore Alessandra Ruggirello in sostituzione del dimissionario Andrea Spada.

Alessandra Ruggirello, 41 anni, residente a Macari, laureata in Scienze del Servizio Sociale, scrittrice, impegnata nell’associazionismo per la promozione delle tradizioni locali, ha prestato giuramento questa mattina innanzi al vice Segretario Generale del Comune, Andrea Ferguglia, alla presenza del sindaco e dei colleghi della Giunta. Al neo assessore sono state conferite le seguenti deleghe: Cultura, Valorizzazione delle tradizioni, dei mestieri e delle abilità manuali, Servizi Sociali, Politiche Giovanili, della Famiglia e del Lavoro, Pubblica Istruzione, Pari Opportunità.

«La dottoressa Alessandra Ruggirello – dichiara il sindaco Giuseppe Peraino – è una persona di cultura che ha cuore la promozione e la conoscenza delle tradizioni del nostro territorio che ha raccontato con passione nel suo romanzo d’esordio. La accogliamo in seno a questa squadra di lavoro certi che con la sua competenza, capacità e voglia di impegnarsi riuscirà a dare ulteriore input per raggiungere obiettivi importanti dell’azione amministrativa».

«Ringrazio il sindaco Peraino per aver pensato a me – dice Alessandra Ruggirello -. Sono felice e onorata di questa nomina, giunta un po’ a sorpresa, che mi darà ulteriore occasione di spendere il mio interesse civico a servizio del territorio. Mi occupo da sempre di tutela del patrimonio storico- culturale e sono pronta a collaborare con questa squadra per dare il mio contributo».

Il sindaco Peraino, inoltre, ha proceduto ad una parziale redistribuzione delle deleghe assessoriali. Al vice sindaco Franco Valenza, è stata assegnata quella ai Servizi Demografici, all’assessore Francesca De Luca quella per l’Attuazione del Programma e all’assessore Nino Ciulla è andata la delega all’Associazionismo. Il sindaco ha mantenuto per sé le deleghe relative agli Affari Generali e Personale, Igiene e Sanità, Politiche del Mare, Urbanistica e Protezione Civile.

Questa la nuova composizione della Giunta

Assessore e Vicesindaco

FRANCESCO VALENZA

Lavori Pubblici e Manutenzione, Ecologia ed Ambiente, Polizia Urbana e Viabilità – Servizi Demografici, Servizi Cimiteriali

Assessori

FRANCESCA DE LUCA

Patrimonio Ambientale e Riserve Naturali, Beni Culturali, Artigianato ed Imprenditoria, Tributi e Finanze, Attuazione del Programma.

ANTONINO CIULLA

Turismo, Eventi, Sport, Associazionismo, Sportello Attività Produttive, Programmi di sviluppo territoriale, Politiche regolamentari.

ALESSANDRA RUGGIRELLO

Cultura , Valorizzazione delle tradizioni , dei mestieri e delle abilità manuali, Servizi Sociali, Politiche Giovanili, della Famiglia e del Lavoro, Pubblica Istruzione, Pari Opportunità.