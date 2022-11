Campionati Provinciali Tennistavolo: la “Lecocq” di Marsala sul podio. Giorno 1 e 2 novembre si sono svolti presso la Palestra I. C. “Pertini” via A. De Santis a Trapani i Campionati Provinciali di Tennistavolo validi per la classifica unica Nazionale di categoria e giovanile. Un due giorni all’insegna dello sport, dell’allegria, della socialità e della correttezza tra atleti ”piccoli” e ”grandi”. La “Germaine Lecocq” di Marsala ha partecipato con 6 atleti nelle diverse categorie. Incontri combattuti e con ottimi risultati.

In 4 categoria maschile 3° posto Claudio Vincenzo Amato mentre Toutaoui Staouti si classifica all’8° posto.

In 5ª categoria il giovanissimo Federico Bellissimo, ad appena 11 anni raggiunge l’8° posto nella classifica finale nonostante la presenza di atleti tecnicamente validi e con tanta esperienza. Mentre Michele Saladino non riesce a superare la prima fase di qualificazione.

In 6ª categoria, anche qui Bellissimo si piazza 8°.

Nel singolo maschile veterani, l’azzurro Amato raggiunge il podio più alto, mentre Saladino e Staouti non riescono a qualificarsi per la seconda fase.

Nel singolo maschile Under 13, ancora Bellissimo che raggiunge il primo posto guadagnando il titolo di campione provinciale; nel doppio Amato insieme all’atleta dell’ASD TT Trapani Agostino Castiglione, raggiungono un meritatissimo 3° posto.

Nel singolare femminile, Vincenza Di Girolamo è 5ª ed al 6 posto si classifica Pamela Tumbarello.