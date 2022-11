Trasportava oltre 2 Kg di droga: arrestato dalla Polizia

Trasportava oltre 2 chilogrammi di cocaina pura, il sessantasettenne arrestato nei giorni scorsi, nel comune di Mazara del Vallo, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani.



L’uomo è stato controllato dai poliziotti mentre si accingeva a raggiungere la città a bordo di un’autovettura.



Gli agenti, insospettiti dal suo particolare comportamento, hanno deciso di accompagnarlo in Questura, dove hanno proceduto a perquisire il veicolo.

Nel corso delle ricerche, gli operatori della Polizia di Stato hanno trovato un sacco in tela, nascosto sotto un sedile, contenente due grossi involucri di droga del peso di oltre due chili e trecento grammi.

Il sessantasettenne è stato così tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento, su richiesta della Procura della Repubblica di Marsala, è stato poi convalidato dal GIP, che ha disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere.