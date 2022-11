Paceco, rafforzata la videosorveglianza contro l’abbandono dei rifiuti

Paceco, rafforzata la videosorveglianza contro lo smaltimento irregolare di rifiuti. Altre quattro videocamere sono state aggiunte alla dotazione della Polizia municipale di Paceco, per intensificare il contrasto allo smaltimento irregolare ed incivile di rifiuti nel territorio comunale.

Lo rende noto l’assessore all’Ambiente dell’Amministrazione Scarcella, Giuseppe Ortisi, sottolineando che si tratta di “… un nuovo tassello nella battaglia contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, fenomeno purtroppo molto diffuso nel territorio di Paceco. Il sistema di videosorveglianza viene rafforzato con l’installazione di altre 4 postazioni, in aggiunta a quelle collocate in diversi punti strategici del comune”.

Adesso sono 7 i dispositivi di controllo nei siti maggiormente colpiti dall’abbandono di rifiuti, oltre ad una decina di telecamere per la sicurezza (stradale e non) nel territorio, e “… le nuove postazioni saranno itineranti, cioè potranno essere periodicamente spostate ed utilizzate in siti diversi, a rotazione. – precisa l’assessore Ortisi – La realizzazione dell’operazione, effettuata presso i siti individuati come particolarmente sensibili al problema, è stata possibile grazie all’impegno del comando di Polizia Municipale e del comandante Giuseppe D’Alessandro”.

L’Amministrazione comunale ricorda che l’abbandono dei rifiuti nel territorio, viene punito con una sanzione che ammonta a 600 euro, oltre all’eventuale denuncia penale se si tratta di rifiuti pericolosi (come ad esempio l’amianto) e l’addebito delle spese di bonifica.