Oggi, domenica 6 novembre alle ore 11.30 il Presidio di Libera a Marsala ricorderà Vito Pipitone sindacalista ucciso dalla mafia l’8 novembre 1947.

“Ci recheremo – afferma la nota dell’associazione – presso la stele dedicata a lui in via Bue Morto. Saremo insieme ai suoi familiari per ricordare le sue battaglie, il suo impegno e il desiderio di riscatto e libertà che lo contraddistinsero.

I cittadini sono invitati a unirsi a noi durante questa iniziativa