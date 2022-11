I danni a Marsala per il forte vento. In via Mazara cade un palo dell’illuminazione pubblica

Le forti raffiche di vento anche della notte scorsa, tra sabato 5 e domenica 6 novembre, hanno causato la caduta di rami di alberi nel centro urbano di Marsala. Alcuni interventi dei vigili del fuoco ma nulla di particolarmente grave. Ieri nella giornata di sabato tecnici ed operatori del verde pubblico con il supporto della Polizia Municipale erano intervenuti per ripristinare le condizioni di sicurezza di piante e strade. Anche nella Villa Cavallotti sono stati accertate cadute di rami da alcuni alberi e, pertanto, è stata disposta la chiusura del giardino pubblico, al fine di garantirne la piena fruibilità nei prossimi giorni. Questa mattina Marsala si è svegliata a “colori”. Infatti tutti i bidoni della raccolta differenziata che i cittadini, almeno i più virtuosi che rispettano le disposizioni in materia, erano sparsi in giro portati via dal forte vento. Occorre anche quì ricordare che ancora parecchi palazzi attendono le famose rastrelliere d’acciaio dove si collocano i bidoni che infatti se ne sono andati in giro per le strade. Due pali dell’illuminazione sono crollati in una settimana a Marsala. Uno è caduto ieri nel primo pomeriggio, su un’auto parcheggiata nel quartiere delle case popolari di via Mazara. Le condizioni del palo, non erano ottimali e la sua collocazione presentava chiarissimi segni di vetustà. Siamo stati stamattina sul luogo e gli abitanti ci hanno detto di averlo più volte segnalato al comune, ma dalle istituzioni nessuna risposta, anzi la risposta l’hanno dovuta dare i vigili del fuoco che sono intervenuti èper mettre in sicurezza la zona. “Un altro palo dell’illuminazione è caduto, perché completamente arrugginito, sempre nella stessa zona e dopo sette giorni, nessuno lo ha rimosso”, Ci hanno segnalano i cittadini che abbiamo incontrato. Condividi su: