Dopo tre sconfitte torna alla vittoria il Marsala Futsal

Torna alla vittoria in campionato il Marsala Futsal e lo fa con il cinque a tre imposto al Palermo Futsal 89ers.

Con una doppietta di Perez, del solito Tendero, giunto ormai alla quattordicesima realizzazione in campionato e con il goal di Pizzo, il Marsala torna a conquistrare l’intera posta in palio in una partita dopo tre sconfitte di fila. In classifica, la formazione azzurra, sale a dodici punti, scavalcando proprio il Palermo 89ers e piazzandosi in sesta posizione, a ridosso dalla zona play off. Nonostante essere, appena all’ottava giornata, in un campionato con tredici squadre, è importante non perdere contatto con il vertice della calassifica e risalire presto la china. Nella prossima giornata gli azurri saranno attesi dal Palermo C5 con appena otto punti all’attivo ed è reduce della sconfitta contro la capolista, ormai solitaria, Futsal Mazara.

Contro il Palermo Futsal 89ers il Marsala ha vinto con merito ma ha incontrato qualche difficoltà, soprattutto nel primo tempo, nello scardinare la compattezza della retrogurdia della formazione ospite. Mister Costantino, infatti, in chiara emergenza di organico, ha cercato sin da subito di non strafare rimanendo guardingo nella propria metà campo, affidandosi alle ripartenze per far male al Marsala.

Il Marsala orfana di Bardan per un lieve infortunio muscolare, con l’eccentrencico Alvarito Perz schioda lo zero a zero all’ottavo minuto con un tiro centrale che beffa Pastore. Al tredicesimo, l’ottimo Marotta, dalla fascia sinistra si invola da solo verso la porta di Ilario e di sinistro piazza la sfera che vale l’uno a uno. Gli azzurri faticano a far breccia tra le maglie palermitane, rischianado in paio di occasioni il contropiede. Sul finale di tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la conclusione al volo di capitan Pizzo consente al Marsala di andare al riposo in vantaggio sul due a uno. Nella ripresa il Marsala è più determinato e Tendero che non aveva brillato nel corso del primo tempo, trova subito il goal del tre a uno a capo di un’azione individuale. Al 38esimo arriva la prima doppietta in campionato per Perz che su una ribattuta, spedisce in rete da buona posizione. Sul finale di tempo Ilario, non al top della condizione fisica, chiede il cambio e arriva l’esordio di Cordaro. Dopo un paio di buoni interventi del giovane portiere, nulla può sul tiro libero realizzato da Marotta al 56esimo. Incassato il goal il Marsala non molla e al 59esimo ancora con Tendero, in diagonale, trova il goal del cinque a due. In pieno recupero, con il Palermo in campo con il quinto di movimento Vallecchia firma il cinque a tre definitivo.

“Erano importanti i tre punti oggi e sono arrivati – ha dichiarato a fine partita Tendero – abbimo perso terreno in campionato ma dobbiamo riprendere il nostro cammino per come avevamo iniziato.”