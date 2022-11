Tennistavolo marsalese: la B2 si gioca al Professionale “Cosentino”

Tennistavolo marsalese ancora avvincente. Giunta alla quarta giornata di campionato del girone I di B2 nazionale, la “Germaine Lecocq – Amaro Monte Polizo” di Marsala si accinge ad affrontare tra le mura amiche della Palestra dell’Istituto Professionale “Cosentino” di via del Fante, domenica 6 novembre con inizio alle ore 10.30, la TennisTavolo Ausonia Enna.

Forti delle mura amiche e delle tre inaspettate vittorie nelle prime tre giornate di stagione regolare, i pongisti di Coach Claudio Amato vogliono continuare nel trend positivo, ma mettendo i piedi bene a terra nella consapevolezza del valore dell’avversario e coscienti del fatto che da neopromossi in serie B2 gli ostacoli che si porranno avanti saranno sempre di assoluto valore.

“Germaine Lecocq” Marsala

Gli ennesi, forti di quattro punti in classifica hanno sino ad oggi, perso un solo incontro a causa della assenza dalla prima squadra del giocatore di punta, motivo per cui, vengono considerati, se non come i vincitori del campionato, almeno come futuri soggiornatori abituali delle parti molto alte della classifica.

La “Germaine Lecocq – Amaro Monte Polizo” Marsala giocherà con la squadra al completo del veterano capitano Pasquale Titone, e dei giovani Alessandro Amato ed Alessandro Guttuso. Il match verrà ripreso e postato, in diretta on line, sul profilo facebook “Asd Germaine Lecocq Marsala”.