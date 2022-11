Occupazioni abusive, un altro caso a Marsala. In città le telecamere di Canale 5

“Sono da un anno fuori casa e loro sono a casa mia”. Comincia così la testimonianza di Graziella, una donna marsalese, assegnataria di un alloggio popolare che è stata illecitamente occupata da una famiglia, con un minore a carico.

L’appartamento si trova all’ultimo piano di una palazzina di via Regione Siciliana, di fronte l’ex scuola elementare “Cosentino”. Approfittando del fatto che nell’immobile non ci fosse nessuno, gli occupanti, sono entrati, riuscendo a forzare la porta blindata per fare il loro ingresso e sistemare le proprie cose. Appresa la notizia, la famiglia assegnataria dell’alloggio ha informato le autorità, trovando ospitalità presso amici e sistemando provvisoriamente anche i propri effetti personali, in attesa di poter tornare a casa propria.

“La casa era vuota”, ribattono i familiari degli occupanti, sottolineando che era stato disattivato anche il contratto con il servizio elettrico. Resta però la violazione di un diritto acquisito da parte della famiglia assegnataria dell’alloggio e il mancato intervento delle forze dell’ordine e delle istituzioni che avrebbero dovuto procedere allo sgombero. Viste le difficoltà incontrate ed esasperate dal tempo trascorso, la signora Graziella e la sua famiglia si sono rivolte ai media, suscitando l’attenzione di “Pomeriggio 5”, il popolare format informativo di Canale 5, condotto da Barbara D’Urso.

La vicenda ricorda quella che lo scorso anno si verificò, sempre a Marsala, nel quartiere popolare di via Istria, balzato agli onori delle cronache in seguito un servizio della trasmissione “Fuori dal coro”, su Rete Quattro. L’attenzione mediatica e l’interesse mostrato dalle associazioni contribuì alla risoluzione dell’incresciosa vicenda, riportando a casa la giovane assegnataria dell’alloggio dopo circa 10 mesi di occupazione abusiva da parte di un’altra famiglia.

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/pomeriggiocinque/una-famiglia-abusiva-sta-occupando-casa-mia_F312058201044C04