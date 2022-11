Marsala: chiude al transito la via Anselmi Correale per lavori a un immobile

Con un provvedimento della Polizia Municipale di Marsala, è stata disposta la chiusura al transito veicolare della via Ludovico Anselmi Correale per trenta giorni, a decorrere da lunedì prossimo 7 novembre. È stata di fatto accolta la richiesta di un residente che dovrà eseguire lavori di manutenzione dei prospetti nell’immobile di sua proprietà, ricadente nella suddetta via.

L’ingombro dei mezzi ridurrà ulteriormente la strada – già a dimensioni minime – e pertanto è stato necessario vietare la circolazione veicolare, limitatamente alla fascia oraria 8.30/17.30. L’Impresa esecutrice dei lavori ha l’obbligo di apporre la relativa segnaletica stradale e di consentire l’accesso ai residenti titolari di passi carrai, nonché ai mezzi di soccorso.