Marsala: auto finisce dentro la “sachia”. Una storia lunga 30 anni

Negli anni è sempre accaduto e accadrà fino a quando qualcuno non si farà male. Ma il danno, evitabile con un intervento adeguato, pesano sulle tasche del Comune di Marsala. Questo perchè la strada che costeggia i canali d’acqua di contrada Giunchi è comunale dagli anni ’90, dopo un intervento dell’allora Consiglio comunale, e l’Ente deve prendersi tutte le responsabilità specifiche.

Stamani, una vettura, è finita dentro proprio uno di questi canali, nella strada interna che dalla storica gelateria Caito porta verso la via Pupo. In una curva, come si vede dalle immagini, la strada sta per franare da un lato e la macchina è andata giù. Naturalmente per spostarla da lì ci vuole un traino o un carro-attrezzi. Niente problemi per il conducente.

Ma raccontiamo la storia di questi canali d’acqua.

Qualche anno fa, con l’Amministrazione Di Girolamo, erano stati approntati in Bilancio le somme per il rifacimento delle cosiddette “sachie” del versante nord, specificatamente nella zona del passaggio a livello di contrada Giunchi, strada di collegamento tra la SP 21 e la via Pupo e la vicina contrada Addolorata. Le sachie, che defluiscono l’acqua non solo piovana ma anche marina (secoli fa era tutta zona di mare, da lì il nome che deriva dal tipico giunco), con le abbondanti piogge non tenevano più e riversavano l’acqua in strada causando allagamenti.

In Aula però, molte di quelle somme furono depennate per lo scopo e destinate ad altro. Così, la sola strada che è stata sistemata ed allargata è solo una, mentre l’altra arteria, che era la più pericolosa – ovvero quella dell’incidente odierno -, nonchè più stretta, è rimasta tale, con alcuni punti in cui si rischia seriamente di finire sotto, c’è scarsa visibilità e due auto che si ritrovano una di fronte all’altra, una all’andata e una al ritorno, non riescono a passare se non cercando di fare marcia indietro, trovare uno spazio tra il cancello di un’abitazione e un altro, ed evitare di finire dentro le sachie.

Fino a quando continuerà questa situazione?