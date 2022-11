Il PSI di Marsala scrive a Grillo: “Città caotica e invivibile”

Il PSI di Marsala scrive una lettera al sindaco Massimo Grillo per chiedere una maggiore attenzione sulla situazione delle strade marsalesi il cui traffico è completamento caotico, per via di rifacimento piazze, posa di fibra ottica e nuove fognature.

“Traffico da snodo metropolitano e lunghe ricerche di un parcheggio in una città che si è trovata trasformata in un grande cantiere aperto per sistemare vecchie questioni rappresentate da buche nell’asfalto, adeguamenti fognari, collocazioni di cavi per la nuova fibra telefonica, lavori di manutenzione al verde pubblico e quant’altro – scrive il segretario Rosario Lunetto -, interventi sì importanti ma che stanno causando disagi alla normale viabilità e alla vivibilità di Marsala”.

Il Partito Socialista Italiano marsalese chiede all’Amministrazione comunale guidata da Massimo Grillo, interventi programmatici e percorsi alternativi con l’intervento della Polizia Municipale. Anche se quest’ultima per il vero, a livello di organico è ridotta all’osso. Altro problema che sta diventando sempre più annoso.