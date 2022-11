Il maltempo ferma voli e traghetti, tutte le tratte cancellate

Il maltempo ferma voli e collegamenti via mare. La tempesta che si è abbattuta ieri sera in Sicilia – in ritardo rispetto alle previsioni prevista dall’allerta gialla della Protezione Civile – ha causato disagi soprattutto nei collegamenti aerei.

A Birgi al momento sono atterrati e decollati due voli Ryanair e DAT, quelli delle 7.20 e delle 7.50 sono arrivati regolarmente, rispettivamente da Roma e Pantelleria; mentre sempre verso gli aeroporti della Capitale e dell’isola, sono decollati i voli delle ore 7.45 e 8.25.

Dopo un inizio di volo turbolento per il Palermo-Roma di Ryanair delle 18 di ieri (decollato una mezz’ora dopo) che ha spaventato diversi passeggeri, in nottata il maltempo si è abbattuto su Catania. Due voli Ryanair, provenienti da Madrid e Pisa, sono finiti a Malta e sono Catania nella prima mattinata di oggi. E ancora un ITA è stato dirottato a Palermo e altri hanno subito ritardi.

Sempre ieri sera il volo Ryanair FR 00576 che sarebbe dovuto atterrare all’aeroporto palermitano Falcone Borsellino da Venezia, è stato cancellato.

Sul fronte traghetti e aliscafi, stessa situazione: soppressa la tratta Favignana-Trapani delle ore 12 di oggi e quella da Pantelleria a Trapani; cancellata anche la tratta via mare da Ustica a Palermo delle ore 14.30. Stamattina non partirà neppure il traghetto Porto Empedocle-Cossyra delle ore 9.30.

Qui è possibile consultare tutte le corse.

Per oggi, in Sicilia, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, con rovesci o temporali; fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento; venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte su settori occidentali e meridionali e sui rilievi, inizialmente da sud-ovest e tendenti a ruotare da nord-ovest dal pomeriggio. Segnalate anche mareggiate lungo le coste esposte.

Si continua a monitorare la situazione in Provincia di Trapani, una delle aree più colpite dal maltempo nei mesi di settembre e ottobre.