Marsala: scooter fuori strada, incidente mortale a Strasatti

Un incidente mortale in contrada Strasatti, a Marsala. nei pressi della Posta della zona, uno scooter pare sia finito fuori strada in maniera violenta ma autonoma.

A bordo due giovani, di cui uno è morto e ancora riverso per terra coperto dal telo. Si tratta di un giovanissimo 14enne, Giuseppe Barraco, figlio dalle fonti che abbiamo, di un noto artigiano del posto.

Sul posto Polizia e Vigili urbani per le indagini del caso e per regolare il traffico, la strada all’altezza dell’incrocio regolato dal semaforo è bloccata. Sono più di una le ambulanze per le prime cure e la constatazione del decesso. L’altro giovane a bordo è stato trasportato in ospedale d’urgenza.

Scene strazianti con i genitori giunti nel luogo dell’incidente.