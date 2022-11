Provincia di Trapani avvisata: la Novembrata finirà e arrivano le piogge

La lunga estate 2022 finirà ovunque entro questa settimana: il cedimento dell’Anticiclone Africano permetterà l’ingresso di impulsi atlantici con piogge già nelle prossime ore al Nord-Ovest e sulla Toscana, poi in discesa verso il resto d’Italia.

Anche se è in attesa la Novembrata sono in arrivo le piogge: fino a venerdì mattina il sole potrebbe portare fino a 29 gradi. L’attuale record di caldo per il mese di novembre risulta di 30 gradi in Sicilia.

Ma si aspettano forti piogge il prossimo venerdì 4 novembre e la Provincia di Trapani è avvisata, soprattutto dopo quanto accaduto con le alluvioni di fine settembre e inizio ottobre e con l’esondazione del fiume Verderame a Misiliscemi.