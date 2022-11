Marsala: ad Otium gli “animali di Sicilia” di Chiara Nott

Alla Biblioteca Sociale Ex Libris di OTIUM, al 106 di Via XI maggio, Marsala, oggi, martedì 1° novembre, giorno di Ognissanti, un ospite speciale: Chiara Nott “vulcanica” illustratrice in missione a Marsala per raccontare i suoi ESSERI. L’incontro si terrà alle ore 19.

Chiara Nott

La narrazione prenderà il la dal suo ultimo libro “Animali Straordinari di Sicilia” che chiude idealmente – dopo Creature fantastiche di Sicilia e Bestiario contemporaneo di Sicilia – la trilogia dedicata all’immaginario fantastico dell’isola, dove i testi, del coautore Rosario Battiato, cantano canzoni brevi, a volte lievemente sussurrate, a volte dai toni altissimi, quasi assordanti.

Si intuisce che vivremo un viaggio spericolato, gli editori de il Palindromo -Francesco Armato e Nicola Leo- ci prenderanno per mano e ci accompagneranno tra: Animali, veri o fantastici, che nel corso del tempo si sono trasformati attraverso ibridazioni con altre specie; Creature recuperate dagli abissi della memoria popolare; Bestie nate dalla traslazione degli umani.

Ma non potremo perderci, ogni libro è corredato da Mappe, con strade di andata e ritorno da e per questi mondi così reali tanto quanto irreali.

Il pomeriggio sarà allietato dalla degustazioni di vini gentilmente offerti dalla Cantina Curatolo e Arini di Marsala. È prevista un quota crowdfunding (che include il libro della Nott).a sostegno della Biblioteca di Otium. Gradita la prenotazione al wapp 3337277176