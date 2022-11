Le nuove rotte della “Winter” di Birgi: “Grazie al Dipartimento regionale Turismo”

Si chiude la stagione estiva dell’aeroporto di Trapani che dà il benvenuto alla “Winter” e a una nuova compagnia, Aeroitalia che farà base a Birgi.

Il “Vincenzo Florio” ad oggi ha visto transitare circa 800.000 passeggeri.

Queste le rotte previste per l’inverno, anche se molto ridotte rispetto al passato:

Giorni fa inoltre, all’assessorato al Turismo, si è discusso dei programmi futuri dell’aeroporto di Trapani-Marsala e degli strumenti da mettere in campo al fine di consentire una costante crescita dello scalo.

“A nome di Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio, ho consegnato una targa alla dottoressa Lucia Di Fatta, dirigente generale del Dipartimento Sport, Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana, in quiescenza dal 1° novembre – ha dichiarato Salvatore Ombra, presidente di Airgest -. È stato nostro profondo desiderio esprimere un segno di stima e di riconoscenza alla dottoressa Di Fatta, per la professionalità e lo straordinario supporto all’attività dell’Aeroporto, nell’interesse del territorio trapanese che idealmente immaginiamo si unisca in questo gesto”.