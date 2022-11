I Comuni trapanesi commemorano i Defunti e celebrano Ognissanti, tutti i servizi

Lunedì 31 ottobre, martedì 1 novembre e mercoledì 2 novembre i comuni trapanesi si apprestano a onorare i Defunti e a celebrare la ricorrenza di Ognissanti.

MAZARA

Il cimitero comunale rimarrà aperto continuativamente dalle ore 8 alle ore 17. L’apertura straordinaria è stata decisa con propria direttiva dal sindaco Salvatore Quinci in occasione delle festività di Tutti i Santi e per la Commemorazione dei defunti.



Martedì 1 novembre alle ore 15,30 si svolgerà nel cimitero comunale la cerimonia solenne di commemorazione dei defunti, che tradizionalmente a Mazara del Vallo viene svolta nel pomeriggio di Tutti i Santi.



Nei pressi della porta centrale si formerà il corteo di autorità, associazioni e cittadini che accompagnati dalla banda musicale percorrerà alcuni viali del cimitero, soffermandosi dinanzi la chiesa cimiteriale e nei reparti dei caduti del mare delle guerre. Dopo la cerimonia in forma ristretta del 2019 e l’annullamento della cerimonia 2020, causa Covid, anche lo scorso anno la cerimonia è stata annullata, causa maltempo. Quest’anno riprenderà e per la prima volta vi parteciperà il nuovo Vescovo mons. Giurdanella.



ORDINANZA PM per viabilità zona Cimitero:

Nelle giornale del 01 e 02 novembre 2022, dalle ore 07:00 e fino alle ore 18:00, e comunque fino a cessate esigenze;

1) Senso unico di marcia temporaneo nelle seguenti vie: – Via Costiera (tratto compreso tra la via G. Paisiello e la Piazza Macello); – Via G. Paisiello; – Via Mongiolisi (tratto compreso dalla via Brindisi a via Della Pace); – Via G. Salvemini (nel senso di marcia da Piazza Massimo D’Azeglio a Via Costiera);

2) Direzione obbligatoria a sinistra, per tutti i veicoli provenienti dalla Via C. L. Collodi.

3) Area pedonale nella Via della Pace, tratto compreso tra la Via Salemi e la Via Costiera.

4) Divieto di fermata con rimozione forzata nelle seguenti vie: Via della Pace, ambo i lati, tratto compreso tra la via Salemi e la via Costiera; Via G. Paisiello, lato destro del primo tratto dalla via C.A. Jemolo/F. Cabrini all’ingresso della Pineta alberata; Via C. A. Jemolo/F. Cabrini, tratto compreso tra la Via Salemi e la Via della Pace lato Pineta;

5) Consentita la sosta dei veicoli utilizzati dai disabili e dei mezzi dell’Amministrazione Comunale e dei veicoli autorizzati dal Comando di Polizia Municipale, sul lato destro del senso di marcia della Via G. Paisiello, nel tratto compreso tra la pineta alberata e l’ingresso principale del Cimitero Comunale.

TRAPANI

La direzione del cimitero trapanese in occasione della festività del prossimo 1 novembre e per la commemorazione dei defunti del giorno successivo, rende noto che il cimitero comunale sarà aperto al pubblico dalle ore 08.00 alle ore 17.

ERICE

In vista del giorno di tutti i Santi e della commemorazione dei defunti, si comunica che il cimitero comunale sarà regolarmente aperto al pubblico.

Questi gli orari di apertura del cimitero:

Lunedì 31 ottobre, martedì 1 novembre e mercoledì 2 novembre 2022: dalle ore 07:30 alle 17:30 (orario continuato)

Per gli altri giorni a seguire:

Feriali: dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00

Festivi: dalle ore 09:00 alle 13:00.

ALCAMO

In occasione della commemorazione dei defunti, sarà previsto un servizio di navetta gratuito che collegherà Piazza della Repubblica con la zona dei cimiteri comunali. Il servizio sarà attivo dalle ore 07:00 fino alle 18:30 con partenze ogni 30 minuti, lungo il seguente itinerario: Piazza della Repubblica, Via Maria Riposo, Viale Europa, Viale Italia, Piazza Pittore Renda, C.so Gen. dei Medici, Via Ugo Foscolo, Zona 1° Cimitero, Zona 2° Cimitero.

SAN VITO LO CAPO

Per la festività di Ogni Santi e nel giorno della Commemorazione dei Defunti, il cimitero sarà aperto con orario continuato dalle ore 08:0 alle ore 16:00. Chiusura totale il 31 ottobre. I lavori edili saranno consentiti fino al 28 ottobre:

PETROSINO

Ognissanti e commemorazione dei defunti: l’ordinanza del sindaco Anastasi per la pulizia del cimitero e per disciplinare l’afflusso dei visitatori. Chiusura al pubblico del cimitero: lunedì 31 ottobre tutto il giorno, per pulizia straordinaria, fatta salva l’apertura per l’accoglimento di eventuali salme.

Apertura al pubblico del cimitero: martedì 1 novembre dalle ore 8 alle ore 17; mercoledì 2 novembre dalle ore 8 alle ore 17.

Uso precauzionale della mascherina in tutte quelle circostanze in cui si possono verificare assembramenti nonché per le persone fragili e/o immuno-compromesse.

Sospensione totale dei lavori delle imprese che operano all’interno del cimitero dal 31 ottobre al 2 novembre, per poter consentire la pulizia straordinaria.

MARSALA

Martedì e mercoledì della prossima settimana, 1 e 2 novembre, ricorrenze di Ogni Santi e dei Defunti, il Cimitero Urbano di Marsala sarà meta di tanti cittadini che renderanno omaggio ai loro cari defunti. In vista di questa importante ricorrenza l’Amministrazione Grillo ha disposto, con apposita ordinanza, una serie di accorgimenti per fare in modo che tutto si svolga in tranquillità e in piena sicurezza. Col provvedimento amministrativo vengono preliminarmente disposti gli orari di apertura e chiusura del Cimitero:

giorni 1 e 2 novembre – apertura dalle ore 7:00 alle 17:00.

E proprio in attesa di questa sentita ricorrenza è stata disposta la manutenzione straordinaria del sacrario con la sistemazione e cura del verde e con la pulizia di strade e marciapiedi. Inoltre il Settore Spl attraverso Futura Ambiente garantirà la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, costituiti prevalentemente da fiori secchi e accessori, in maniera continuativa e senza interruzioni dalle ore 7:30 alle ore 17:30 nei giorni 1 e 2 novembre.

Per quanto attiene agli altri servizi, saranno le Associazioni di Volontariato a effettuare l’assistenza ai portatori di handicap, nonché il primo soccorso in caso di malessere anche con l’ausilio di una autoambulanza che sosterà nell’area antistante l’ingresso di piazzale Ugo Foscolo. La Polizia municipale disporrà la viabilità nella zona adiacente al cimitero e l’accesso nei parcheggi con le auto. All’interno del cimitero sarà vietato:

occupare il suolo antistante i loculi con sedie, cavalletti e altro materiale ingombrante; l’accensione indiscriminata dei ceri e di altri corpi illuminanti che, comunque, potrà essere fatta osservando le opportune cautele e precauzioni.

E mercoledì 2 novembre nel piazzale dove vi è il Monumento alle Vittime marsalesi della tragedia aerea di Ustica si terrà, con inizio alle ore 10.30, la tradizionale solenne concelebrazione eucaristica in suffragio di tutti i defunti che sarà presieduta dall’arciprete, Don Marco Renda. In caso di pioggia la Santa Messa verrà celebrata nella Chiesa dell’Itria.

C’è anche un’ordinanza per regolare il traffico in questi due giorni.