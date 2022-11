Calcio: Vincenzo Marino della Primavera Marsala monitorato dall’Ascoli

La società dell’Ascoli, militante nel campionato di serie B, da diverso tempo segue l’attaccante Under 15 della ASD Primavera Marsala, Vincenzo Marino e dal primo al quattro novembre si aggregherà ai pari età della squadra bianconera per essere attenzionato ancora meglio.

Per Vincenzo e la società azzurra questo rappresenta un motivo di grande orgoglio, sottolineato anche dalle parole del Direttore Generale Matteo Gerardi: “Vincenzo è un ottimo attaccante, oltre a essere un bravissimo ragazzo, si allena durante la settimana con impegno e segue con attenzione le direttive del suo mister. Comunque andrà sarà una bellissima esperienza per lui e un motivo in più per continuare a portare avanti il nostro progetto sportivo”.