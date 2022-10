Th Alcamo perde di poco il match di Pallamano contro Mascalucia

Th Alcamo perde 38-36 contro la formazione di casa Aetna Mascalucia nel big match della seconda giornata del Campionato di serie B Drago di Pallamano.

Partita giocata praticamente sul filo del massimo equilibrio, con gli alcamesi che hanno avuto di contro un arbitraggio certamente non all’altezza della posta in palio e una panchina troppo corta per reggere il ritmo infernale dei ragazzi catanesi.

Alcamo sprecona nel primo tempo, con le ripartenze veloci della formazione di casa che alla fine saranno deleterie nella tenuta fisica dei ragazzi di Benedetto Randes, che si sono presentati senza Filippo Trovato, ormai perno essenziale della difesa alcamese ed elemento importante nella rotazione dei terzini in attacco.

Primo tempo che di chiude sul 17-16 per la formazione di casa, con gli ospiti nella prima parte della ripresa va sotto anche a causa di alcuni clamorosi svarioni arbitrali, tra cui in vistoso fallo di piede non sanzionato al pivot di casa che scaturisce poi in una rete, e due minuti al tecnico dell’Alcamo per le successive sacrosante proteste.

Alcamo che ha poi protestato a lungo per due brutti e pericolosi falli dubiti da Duca prima e Dattolo poi, sanzionati con un semplice due minuti, quando il rosso diretto probabilmente era la decisione più giusta. Al tirar delle somme, Alcamo Pallamano va sotto di due reti, poi grazie ad un paio di superiorità numeriche va in vantaggio di 4 con un perentorio parziale di 6/0 a suo favore.

Mancano dieci minuti alla fine, ma l’Alcamo in debito di ossigeno, perde di lucidità e con essa il Match, con il Mascalucia che allunga ancora grazie anche a due esclusione per due minuti alla squadra trapanese, prima a Lipari per un fallo inesistente e sette metri conseguente, e Pizzitola, per mancato rispetto della distanza per una punizione dai nove metri, quando il giocatore era ben oltre i tre metri previsti dal regolamento.

Th Alcamo alla fine perde di due riducendo il gap nelle battute finali che a un certo punto l’ha vista sotto anche di cinque reti. Risultato finale 38-36. Il Mascalucia vince con merito, Alcamo ne esce sicuramente a testa alta, anche se ha rimediato una sconfitta in una partita quasi vinta.