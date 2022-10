Piantedosi “Contro i rave decreto perchè l’Italia è vulnerabile”

ROMA (ITALPRESS) – “Stavamo già lavorando” a una norma sui rave party, “eventi particolarmente pericolosi, non solo per le stesse persone che li commettono, ma anche molto dispendiosi per l’impiego delle forze dell’ordine che ne consegue”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm. “Ravvisavamo i requisiti di necessità e urgenza nel fatto che, probabilmente, l’assenza di una disciplina normativa efficace nel nostro Paese ci rendeva particolarmente vulnerabili, come la cronaca degli ultimi anni testimonia”, spiega. “Confidiamo, come avviene in altri Paesi e come avviene in altri settori, che la norma, una volta introdotta, possa costituire un elemento di deterrenza per l’accadimento di questi eventi”, prosegue.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).