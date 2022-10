Non fa bene la Pallamano Marsala, sconfitta con lo Scicli

Non fa bene la Pallamano Marsala. Il dover giocare la prima partita casalinga in quel di Erice, anche a porte chiuse, per indisponibilità del Palasport di Marsala sicuramente non ha aiutato la giovanissima formazione della Pallamano Marsala, che invece alla prima di Campionato contro un’altra squadra di Scicli aveva portato a casa un bel risultato.

L’inesperienza, le concessioni oltre il consentito della coppia arbitrale e la più che collaudata esperienza della compagine dello Scicli Social Club, danno un quadro dell’incontro anche se il risultato finale è penalizzante oltre misura.

La gara ha avuto due momenti distinti, un primo tempo in cui i ragazzi del coach Tumbarello hanno saputo ben fronteggiare gli attacchi dello Scicli andando avanti, punto a punto, e conclusosi con il punteggio 13 a 16 per gli ospiti.

Un’altra storia il secondo tempo che, iniziato con lo stesso trend del primo tempo, ha visto i giovanissimi della Pallamano Marsala reagire alla veemenza atletica messa in campo dallo Scicli, ma poi via via hanno subito l’esperienza degli ospiti che si sono potuti permettere di giocare con eccessivo vigore, al limite del regolamento. Il tutto concesso da un arbitraggio permissivo.

Comunque, come hanno dichiarato il Tecnico e la Dirigenza della società azzurra, una gara positiva che aiuterà i giovanissimi atleti a crescere e ad affrontare con altro spirito le prossime gare, dove gli avversari si avvarranno della loro maggiore esperienza facendo valere la loro vigoria, se gli sarà permesso.

In ogni caso da segnalare la crescita del gruppo e in particolare la buona prestazione di Salvatore Torrente.

Di già proiettati alla prossima gara, del 5 novembre, al Palamili di Messina contro Il Beach Team, squadra locale, la Pallamano Marsala metterà in campo i propositi assolutamente positivi, ovvero nozioni ed esperienza acquisite in ogni match.

Tabellino di gara

2^ Giornata Serie B Maschile Pallamano Marsala – Scicli Social Club 25 – 36

PALLAMANO MARSALA: Diliberto, De Simone, Barraco, Laudicina, Campisi 2, Bondici, Bottari, La Commare, Rallo S. 8, Di Giovanni S.V. 4, Culicchia, Inguì 2, Randazzo 1, Di Giovanni V. 2, Torrente 6, Parrinello.

SCICLI SOCIAL CLUB: Marino G. 4, Marino B. 3, Ballaera 6, Ficili 4, Carbone 6, Causarano, Occhipinti, Costa 1, Ciavorella 12, Dudja