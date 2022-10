Da Trapani a Olbia con la cocaina in corpo, arrestato 26enne

Da Trapani a Olbia con la cocaina in corpo. E’ quanto accaduto all’arrivo in Sardegna, quando un giovane uomo di origine nigeriana, di 26 anni, residente a Trapani, è sbarcato al porto cittadino in Provincia di Sassari.

Trasportava mezzo chilo di cocaina in pancia, in tutto 34 ovuli che aveva pericolosamente ingerito. Appena sceso dal traghetto, è stato subito individuato dai cani antidroga e arrestato dalla Guardia di Finanza di Olbia al porto Isola Bianca.

L’uomo, allo sbarco nell’Isola, era particolarmente agitato. Da un primo controllo ha dato esito negativo ma quando i militari l’hanno portato in ospedale per sottoporlo a una radiografia, qui hanno scoperto la presenza in pancia di quasi 35 ovuli, corrispondenti a oltre 500 grammi di cocaina.

L’uomo si trova in stato di arresto, ancora in ospedale, dove i medici stanno espellendo gli ovuli.