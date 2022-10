Alla guida con alcol e droga, quattro denunce a Trapani

Alla guida con alcol e droga. Questi i reati principalmente contestati dai Carabinieri della Compagnia di Trapani, nel fine settimana appena trascorso. Reati che, nel territorio provinciale, sono sempre più frequenti.

I militari hanno eseguito una serie di servizi di controllo del territorio, unitamente ai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Sicilia, volti al contrasto dello spaccio di stupefacenti ed al rispetto del codice della strada.

All’esito del servizio: tre persone di 20, 32 e 40 anni sono state deferite in quanto sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli con un tasso alcolemico superiore al consentito, mentre un soggetto con precedenti di polizia che viaggiava senza il casco protettivo su ciclomotore, a lui intestato, non si è fermato all’ALT i ntimato dai militari trapanesi che lo hanno bloccato poco dopo rinvenendo, a seguito di perquisizione personale e veicolare, 7 grammi di hashish suddiviso in sei dosi e la somma contante di 80 euro verosimilmente provento dell’attività illecita che stava portando avanti da chissà quanto tempo.

Il 22enne veniva denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente con il conseguente sequestro della sostanza e dei soldi.

Nell’ambito del medesimo contesto operativo s ono stati segnalati alla Prefettura di Trapani quali assuntori di sostanze stupefacenti, 5 soggetti in possesso di 13 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana; una sigaretta contenete una mistura di tabacco e sostanza stupefacente del tipo hashish, il posto sotto sequestro.

Inoltre, è stata rinvenuta dai Carabinieri persino una siringa contenenti tracce di pericolossisima eroina. Ciò a significare ancora una volta quanto il problema della droga e dello spaccio si ancora (o di nuovo) una piaga attuale ben evidente e da combattere e non solo in modo repressivo ma anche socialmente.