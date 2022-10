Pallamano, sconfitta casalinga per Il Giovinetto Petrosino

Prima partita in casa per la Puleo Il Giovinetto Petrosino contro Lanzara, dopo la pessima sconfitta a Palermo della prima giornata.

Non era certo la partita su cui si poteva contare per acciuffare i primi punti della stagione contro una squadra attrezzata per il salto di categoria, ma i petrosileni sono abituati alle grandi battaglie sul proprio campo e sicuramente si sperava di poter fare il colpaccio, e gli uomini di Kljajic i hanno creduto subito, sostenuti da uno splendido pubblico.

La gara inizia proprio con Bagatolli e compagni sugli scudi, che controbattono colpo su colpo le incursioni dei salernitani e cominciano a condurre prima fino al 7-3, poi 8-4 e ancora fino al 10-6 al 16^ minuto.

Poi i salernitani reagiscono, cominciano ad accorciare le distanze fino al sorpasso al 28^ minuto sul 12-13, con gli uomini di Milenko Kljajic che non trovano contromisure valide per arginare la risalita del Salerno cedendo ancora fino al 12-15 del primo tempo.

Incredibilmente un primo tempo partito con i favori, termina con tre reti di svantaggio, complici anche le due esclusioni di Pantaleo.

Nel secondo tempo gli uomini di Manojlovic continuano ad allargare il vantaggio mentre i petrosileni sono in una fase di stallo non riuscendo a ritrovare la verve iniziale per rosicchiare lo svantaggio, se non riuscire a mantenersi sul -4 fino a 12’ dal termine; negli ultimi minuti, Pantaleo colleziona la terza esclusione ed esce col rosso, mentre la squadra si disunisce perdendo molti palloni e consentendo un maggiore distacco agli ospiti che vincono sul 28-36.

Ci si aspettava una bella reazione in casa, dopo la prima sconfitta a Palermo e così è stato, i petrosileni hanno tenuto il campo per circa 20 minuti, poi il calo, una tenuta sul -4 fino a 10 minuti dal termine, ma poi depongono le armi prima dello scadere e perdono con un risultato abbastanza pesante, che non rispecchia del tutto l’andamento della partita.

Due sconfitte che pesano in un campionato dove è necessario fare subito punti per poter avere l’ambizione di ben figurare, oltre che salvarsi prima possibile; sicuramente è pesato un avvio di stagione con diversi infortuni e senza test amichevoli, ma la società continua nell’intento di perseguire i propri obiettivi, quindi gli stessi dirigenti, Kljajic e compagni dovranno impegnarsi tanto e subito per uscire da questo gap iniziale.

Prossima settimana attende un altro impegno di fondamentale importanza per il prosieguo del campionato, sul campo dell’HC Mascalucia.