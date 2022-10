Sono stati giorni intensi, quelli appena trascorsi, per assicurare una degna pulizia e sistemazione all’interno del cimitero comunale di Trapani. Il Comune ha deciso che il camposanto del capoluogo non chiuderà, avendo proceduto alla pulizia nei giorni scorsi. In occasione della festività del prossimo 1 novembre e per la commemorazione dei defunti del giorno successivo, pertanto, il cimitero comunale di Trapani sarà aperto al pubblico dalle ore 08.00 alle ore 17.00.