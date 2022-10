Slitta al 13 l’assemblea degli iscritti del Pd di Marsala. Sedici tesserati chiedono chiarimenti sul ruolo del partito in città

Slitta dal 5 al 13 novembre l’assemblea dei tesserati del Circolo territoriale PD di Marsala. A comunicarlo è il segretario Paolo Pace, attraverso una nota in cui fa riferimento a “ragioni organizzative”. L’assemblea avrà luogo presso la sede del Circolo, in via Frisella, alle ore 10. Quattro i punti all’ordine del giorno: analisi del voto, comunicazioni del segretario, organizzazione dei dipartimenti, proposte e iniziative da accogliere e condividere.

Verosimilmente, però, l’appuntamento costituirà l’occasione per un dibattito più articolato. Sedici tesserati del Pd di Marsala hanno, infatti, inviato al segretario Pace una nota in cui chiedono l’inserimento di altri due punti all’ordine del giorno.

Si tratta di Lillo Gesone, Caterina Martinez, Tommaso Picciotto, Giorgio Papavero, Salvatore Ales, Fulvio Del Giudice, Vita Maria Montalto, Giuliana Zerilli, Anna Caliò, Vito Giacalone, Antonino Di Girolamo, Filippo Alagna, Giuseppina Passalacqua, Antonella Genna, Vincenzo D’Alberti e Gaspare Galfano.

In particolare, i sedici tesserati chiedono un confronto sul ruolo del partito democratico nel panorama politico locale e sulle dichiarazioni a mezzo stampa e social rilasciate dallo stesso segretario cittadino in merito alla manifestazione di solidarietà alle donne iraniane, tenutasi lo scorso 8 ottobre nell’atrio del Comune di Marsala. Una presa di posizione che, secondo Lillo Gesone, “rischia di portare all’isolamento il Pd lilybetano in vista delle prossime amministrative, in considerazione dell’attacco sferrato nei confronti delle associazioni partecipanti e dei consiglieri del gruppo Cento Passi”. Alcuni tesserati del Pd non hanno gradito nemmeno la partecipazione del deputato regionale Stefano Pellegrino a una recente riunione sull’agricoltura, tenutasi presso la sede dei democratici di Marsala (e a cui ha partecipato anche l’onorevole Dario Safina). “Il governo di centrodestra ha creato sfaceli nell’agricoltura in questa provincia. Da un lato si tagliano i ponti con pezzi del centrosinistra, dall’altro si invitano esponenti di Forza Italia nella sede del partito”, conclude Gesone.