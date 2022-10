Sciacca, Il 9 novembre udienza del Tar sulle ultime elezioni comunali

PALERMO (ITALPRESS) – Nell’ultima tornata elettorale per l’elezione dell’amministrazione comunale di Sciacca, svoltasi nel mese di giugno, il candidato alla carica di sindaco non eletto – Ignazio Messina – ha proposto un ricorso giurisdizionale innanzi al Tar di Palermo, contestando presunte irregolarità delle operazioni elettorali e chiedendo la correzione del risultato elettorale e l’accertamento della propria vittoria al primo turno. Il sindaco di Sciacca Fabio Termine frattanto si costituiva in giudizio, affidando la propria difesa agli avvocati amministrativisti Girolamo Rubino Calogero Marino, e Giuseppe Impiduglia e depositando apposita memoria volta a rilevare l’inammissibilità del ricorso stante la sua natura esplorativa, nonchè a confutare, punto per punto, le motivazioni contenute nel ricorso proposto dal candidato sindaco sconfitto al ballottaggio. Inoltre anche l’intera squadra assessoriale è intervenuta in giudizio a sostegno del sindaco Termine, proponendo ricorso incidentale sempre con il patrocinio degli avvocati Rubino,Marino, e Impiduglia. In particolare, a mezzo del ricorso incidentale proposto dagli Assessori saccensi, gli avvocati Rubino,Impiduglia e Marino hanno dedotto che al Sindaco Termine sarebbero stati, illegittimamente, annullati ben 16 voti. Da ultimo, in vista della ormai prossima udienza del 9 novembre, è stata depositata agli atti del giudizio una nuova memoria difensiva, con la quale si è ulteriormente replicato agli scritti depositati nelle more in giudizio dalla difesa di Ignazio Messina. La parola adesso passa al Collegio giudicante del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo, ove il prossimo 9 novembre si celebrerà l’udienza di discussione dei ricorsi proposti dalle parti.(ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it