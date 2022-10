Marsala: il Convitto torna in via Grotta del Toro. Presto al via i lavori di adeguamento per la nuova sede dell’Itet

Il Libero Consorzio comunale di Trapani ha ripreso in consegna dall’Università degli Studi di Palermo i locali di via Grotta del Toro, 21 che erano stati assegnati alla Facoltà di Viticoltura e Enologia a seguito dell’accordo di collaborazione sottoscritto ai primi di settembre. I predetti locali saranno quindi immediatamente affidati al Convitto Audiofonolesi che potrà quindi riprendere le sue attività.

Il commissario del Libero Consorzio, Raimondo Cerami, comunica anche che l’Università degli studi di Palermo dovrà subito rilasciare l’immobile di via Dante Alighieri in atto occupato dalla Facoltà di Viticoltura e Enologia, in quanto l’ex Provincia dovrà iniziare le attività di adeguamento e ristrutturazione dei locali, che dovranno, poi, essere utilizzati dall’Istituto “G. Garibaldi” di Marsala, in procinto di lasciare i locali di via Trapani per i quali l’ente paga da decenni un cospicuo canone d’affitto.

A sua volta, la Facoltà di Viticoltura ed Enologia ha ottenuto dal Comune di Marsala la disponibilità di una nuova sede, presso i locali del centro storico che da alcuni anni ospitano la sede dell’istituzione Marsala Schola.

“E’ auspicabile che questo spirito di collaborazione mostrato dal LCC con tutte le Istituzioni pubbliche, possa animare anche il Comune di Marsala”, ha dichiarato in una nota diffusa alla stampa il commissario Cerami.