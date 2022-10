Droga a Petrosino, denuncia per un giovane. Aveva nello zaino anche una pistola

I Carabinieri della Compagnia di Marsala, col supporto dei colleghi del XII Reggimento Sicilia, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine del servizio è stato denunciato un giovane di Petrosino che a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di marijuana divisa in dosi, materiale per il confezionamento e per la pesatura.

Nel medesimo contesto operativo è stata altresì rinvenuta, all’interno di uno zainetto in suo possesso, una pistola scacciacani priva del previsto tappo rosso con relative cartucce.

Droga, arma e munizioni sono state poste sotto sequestro mentre il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi e munizioni.