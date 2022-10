Le regole del transito veicolare l’1 e il 2 novembre nei pressi del Cimitero di Marsala

Un’ordinanza a firma del comandante della Polizia municipale Vincenzo Menfi disciplina il parcheggio e limita la circolazione nei pressi delle due uscite del Cimitero urbano di Marsala in occasione delle ricorrenze delle giornate di tutti i Santi e dei Defunti.

Per i giorni 1 e 2 Novembre 2022, nello specifico, dalle ore 07.00 alle ore 18.00 è istituito il divieto di transito veicolare nelle seguenti vie, fatta eccezione per i mezzi pubblici di linea, per i mezzi di soccorso e di polizia, per quelli al servizio del personale preposto alla collocazione e manutenzione della segnaletica e per i veicoli dei disabili e residenti che devono raggiungere le loro abitazioni:

– Via Messina;

– Via Aspromonte, tratto compreso tra la via Mentana e la via Messina.

Sempre per i giorni 1 e 2 Novembre 2022 dalle ore 06.00 alle ore 18.00 e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il senso unico di marcia nelle seguenti vie:

Via Selinunte; tratto compreso tra la via Gambini e il Corso Calatafimi , con direzione consentita verso quest’ultimo;

, con direzione consentita verso quest’ultimo; Via Itria, tratto da Piazza SanttAgostino (passaggio a livello) a via Libertà, con direzione consentita verso quest’ultima;

Via Libertà, tratto via Itria/via Aspromonte, con direzione consentita verso quest’ultima strada.

Dal 31 Ottobre 2022 alle ore 22.00 e fino alle ore 18.00 del 2 Novembre 2022 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata:

nella via Sirtori nei seguenti tratti:

nei seguenti tratti: lato destro, con direzione da via Dante Alighieri fino alla via Gambini;

ambo i lati dalla via Gambini fino al C.so Calatafimi;

Via Gambini ;

; Via Itria , tratto compreso tra la via Libertà e Piazza Sant’Agostino (Passaggio a Livello);

, tratto compreso tra la via Libertà e Piazza Sant’Agostino (Passaggio a Livello); Via Libertà , tratto compreso tra la Via S. Vito e la Via Itria;

, tratto compreso tra la Via S. Vito e la Via Itria; Via Selinunte , tratto compreso tra la Via Gambini e Piazza Sant’Agostino;

, tratto compreso tra la Via Gambini e Piazza Sant’Agostino; Via S. Rita , tratto compreso tra la Via Dante Alighieri e il Piazzale antistante il cimitero;

, tratto compreso tra la Via Dante Alighieri e il Piazzale antistante il cimitero; Corso Calatafimi , tratto compreso tra la Via Sirtori e la Via Selinunte;

, tratto compreso tra la Via Sirtori e la Via Selinunte; Via Degli Atleti, in corrispondenza del cancello d’ingresso all’area attrezzata difronte negozio CEM;

in corrispondenza del cancello d’ingresso all’area attrezzata difronte negozio CEM; Via degli Atleti , nei pressi del bowling, ingresso cancelli dell’Area Attrezzata in ambedue le carreggiate entrata/uscita;

, nei pressi del bowling, ingresso cancelli dell’Area Attrezzata in ambedue le carreggiate entrata/uscita; Strada parallela gradinata Stadio Municipale , in corrispondenza dei cancelli d’ingresso all t area attrezzata;

, in corrispondenza dei cancelli d’ingresso all area attrezzata; Via della Gioventù, davanti cancello d’ingresso Area Attrezzata difronte Ferlegno.

La sosta nel piazzale antistante l’ingresso principale del Cimitero, nel Piazzale Ugo Foscolo e nel piazzale dell’ingresso porta prospiciente la via S. Rita, è consentita per il tempo massimo di 60 minuti, nei giorni 1 e 2 Novembre, dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

A tal riguardo è fatto obbligo ai conducenti utilizzatori delle aree di sosta di Piazzale Ugo Foscolo e di Piazzale Santa Rita di esporre in maniera visibile sul veicolo la data e l’orario l’orario di arrivo. Ogni qualvolta detti piazzali non potranno più contenere ulteriori veicoli, gli addetti al servizio ne vieteranno l’accesso.

L’esecuzione dell’ordinanza sarà assicurata dal personale di vigilanza appositamente comandato, il quale eserciterà i poteri e le facoltà riconosciute dall’ordinamento e in particolare dell’art. 43 del Regolamento dei C.d.S..