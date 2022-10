Quando la sanità salva la vita, il racconto di Benigno all’ospedale di Trapani

Lettera aperta di ringraziamento e elogio, quando la buona Sanità salva la vita.

“Sono vivo grazie alla professionalità del medico del Pronto Soccorso e all’illustre reparto di Cardiologia dell’ospedale di Trapani. Con un’ infarto in corso, preso appena in tempo per i quattro capelli che ho, con queste due righe vorrei ringraziare per la professionalità dimostrata.

Posso dire tra grosse problematiche di carenza di personale e locali non idonei al pronto soccorso di Trapani, che ogni giorno deve fare i conti con lunghe file, la professionalità non è mancata, subito hanno capito la gravità del caso, il Reparto di Cardiologia dell’Ospedale Sant’Antonio di Trapani è un’illustre esempio di buona sanità, grazie ai medici e personale sanitario di alto profilo professionale sono vivo, sono degli Angeli pronti sempre in qualsiasi evenienza dal reparto emodinamica con il Dott. Daniele Vinci e il suo personale etico infermieristico, tecnico, radiologi e OSS al Primario di Cardiologia Dott. Salvatore Martino e il suo personale Medico, Infermieristico e OSS, fanno il loro mestiere con il cuore non sembra che facciano un lavoro, ma una e vera missione ricca di umanità, non ho parole per dire infinitamente grazie. Nel concludere, vorrei inoltre rivolgermi ai Manager della Sanità Siciliana, perché possiate riuscire ad aumentare le risorse Mediche e infermieristiche e risolvere le problematiche della operatività e funzionalità del pronto soccorso con dei locali idonei ad accogliere i numerosi malati giornalieri che si recano, al fine di abbassare il rischio di questo presidio di vita. Posso comprendere benissimo le difficoltà a far quadrare conti e personale, la politica se ne faccia una ragione e la smetta di giocare a scacchi sul territorio con la salute dei cittadini”.

Benigno Martinez