In Prefettura incontro con i Comuni, una società spiega come reperire fondi europei

Ieri, nei saloni di rappresentanza della Prefettura di Trapani, si è tenuto un incontro con gli Enti Locali per la presentazione del progetto “Supporto ai Comuni nello scouting di fondi europei e gestione dei progetti”, predisposto dalla Prefettura guidata da Filippina Cocuzza e finanziato dal Ministero dell’Interno, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Legalità FESR FSE” obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020, cofinanziato dalla Commissione Europea, sull’Asse V – Azione 5.1.1.B che prevede il finanziamento di azioni di qualificazione ed empowerment in favore delle Prefetture al fine di contrastare la corruzione e le infiltrazioni criminali.

L’iniziativa verrà attuata attraverso lo svolgimento di un servizio finalizzato al “… rafforzamento della capacità degli enti locali ricompresi nell’ambito territoriale della Prefettura di Trapani nell’accesso ai fondi della politica di coesione e nell’attuazione e monitoraggio dei progetti finanziati”.

Nel corso dell’incontro la Società Deloitte, affidataria del servizio, ha illustrato le attività previste dal progetto il cui il cui obiettivo è, sostanzialmente, quello di supportare le Amministrazioni a ricercare e delimitare iniziative concretamente finanziabili e strutturare progetti tecnici con finalità chiare e definite soprattutto con riferimento all’individuazione dei benefici attesi nonché il trasferimento efficace delle competenze anche mediante l’affiancamento e Workshop specialistici.

I numerosi rappresentanti dei Comuni presenti, hanno mostrato il loro vivo interesse per la proposta ritenendola utile per l’adozione di buone pratiche finalizzate ad analizzare le fonti di finanziamento attivabili, con particolare riferimento all’attuazione degli interventi previsti con contributi a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per presentare i relativi progetti a beneficio della collettività.