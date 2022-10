Marsala: verde pubblico indecoroso, dirigenza e Consiglio di istituto del Cavour sollecitano il Comune

La manutenzione del verde pubblico presso gli istituti marsalesi è, da tempo, oggetto di malcontento da parte della popolazione scolastica. Da un lato, infatti, la pandemia ha ulteriormente accresciuto l’attenzione delle famiglie verso la fruizione degli spazi aperti, dall’altra – però – le aiuole continuano ad essere poco curate, inducendo gli insegnanti a non utilizzare gli spazi aperti come sarebbe auspicabile fare.

A conferma della sensibilità già mostrata in precedenza sul tema, la presidente del consiglio di circolo del Cavour, Giovanna Benigno, e il dirigente scolastico Alberto Ruggirello, hanno inviato una pec al Comune di Marsala per richiedere l’intervento dell’amministrazione lilybetana al fine di effettuare interventi di manutenzione del verde all’interno dell’area che ospita i plessi di scuola primaria e scuola dell’infanzia Verdi, Matteotti, Piazza.

“Il mansionario dei collaboratori scolastici – scrive il dirigente – non mi consente, in qualità di datore di lavoro, di attribuire loro incarichi in tal senso, non trascurando inoltre il fatto che si correrebbero rischi legati alle specifiche lavorazioni ed alle attrezzature da utilizzarsi (che dovrebbero essere acquistate) in mancanza di specifiche competenze. D’altro canto le esigue risorse assegnate per la cura del verde (appena 250 euro l’anno da Marsala Schola, ndr) non permettono di effettuare una procedura di selezione fra gli operatori del settore per rivolgersi ad imprese esterne ed affidare loro tale incarico”. Si tratta di una questione di decoro, non secondaria per un’istituzione che ha finalità formative e che raccoglie inevitabilmente le lamentele dei genitori. Inoltre, ci sono rami spinosi che “sporgono oltre la ringhiera di recinzione e rappresentano un pericolo sia per i bambini che per i genitori impedendo la corretta fruizione del marciapiede che costeggia la scuola; è già successo che un signore si è leggermente ferito nel passare lungo il marciapiede esterno”.

“Per di più – si legge ancora nella nota inviata al Comune – alcune aree a verde costituiscono il punto di raccolta da utilizzare in caso di emergenza e il Nostro R.S.P.P. ha richiesto lo sfalcio dell’erba per un corretto utilizzo degli spazi. Con l’occasione si segnala la necessità di potare le palme d’alto fusto presenti nell’area”. Nelle scorse settimane, viste le difficoltà evidenziatesi con la manutenzione pubblica, d’intesa con il Consiglio di Circolo la scuola aveva promosso una manifestazione di interesse riservata a soggetti privati, proponendo che in cambio di una promozione pubblicitaria con apposite targhe, si facessero carico della manutenzione del verde.

“La manifestazione di interesse è ancora aperta – si legge nella nota inviata al Comune – ma, al momento, è andata deserta. Alla luce di quanto sopra, e pur consapevole delle difficoltà entro cui operano tutte le pubbliche Amministrazioni, chiedo, in condivisione di vedute con il Consiglio di Circolo, l’intervento dell’Amministrazione Comunale perché con gli uffici a ciò preposti possa venire in nostro ausilio per ristabilire le condizioni di decoro e sicurezza delle aree esterne nei plessi indicati”.