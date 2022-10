Marsala: uffici comunali chiusi il 31 per… festività, ferie non godute e Piano energetico

Gli uffici comunali di Marsala, lunedì prossimo, 31 ottobre, rimarranno chiusi. Lo stabilisce una determina sindacale predisposta dal settore Risorse umane.

Nel provvedimento, esecutivo, si legge che il “… provvedimento è stato adottato considerato che in alcune giornate dell’anno e in particolare in quelle feriali immediatamente precedenti la festività o comprese fra due festività, si riduce notevolmente l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici e che, nell’ottica generale di riduzione della spesa pubblica e in particolare per il risparmio e l’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione, secondo le linee guida varate dall’Enea, è opportuno razionalizzare i consumi in considerazione della ridotta utenza”.

Oltre a questo, sempre nel dispositivo dell’atto, si evidenzia che gran parte del personale non ha usufruito, per esigenze di servizio delle ferie complessive riferite all’anno in corso che ormai volge al termine. Il personale, di fatto, verrà messo in ferie d’ufficio.

Cosa assai importante è che nella determina, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici, si stabilisce che verrà assicurata l’apertura degli uffici essenziali.

In virtù di questo provvedimento gli Uffici comunali riprenderanno la loro regolare attività il prossimo 2 novembre, ricorrenza dei Defunti.