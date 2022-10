Ad Alcamo domenica una pedalata per combattere la Fibromialgia

Domenica 30 ottobre ad Alcamo avrà luogo la manifestazione organizzata dalla A.S.D. Free Bike For Fun di Alcamo in collaborazione con l’AISF, Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica ODV di Milano, dal titolo “Fibromialgia” Pedaliamo realmente per la vita, Non più invisibili!

L’evento ha una valenza sociale, sportiva e non solo, infatti l’iniziativa è volta alla sensibilizzazione per il riconoscimento della sindrome Fibromialgica e alla promozione turistica, considerato che è prevista una passeggiata cicloturistica in bici per tutto il territorio di Alcamo.

La passeggiata in bici, con il supporto della Polizia Municipale, si svolgerà dal Ponte sul fiume San Bartolomeo SS 187 – SP 55, via spirito Santo, via Ingham, Vicolo ferro, via San Vituzzo, via Discesa Santuario, , via Del Carmine, via Libertà, via Rossotti, via Federico II, Piazza Bagolino, Corso VI Aprile, via F.M. Mirabella, Piazza Pittore Renda, Viale Italia, Piazza Vittime di Nassirya, Viale Europa (panchina viola dedicata proprio alla sindrome fibromialgica).