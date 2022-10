Trapani: continua a guidare senza patente, denunciato 27enne

I Carabinieri della Stazione di Trapani hanno denunciato un noto pregiudicato trapanese di 27 anni per la reiterazione nella guida senza patente.

Durante un normale servizio di perlustrazione i Carabinieri hanno notato il soggetto, in atto sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, a bordo di un ciclomotore con un passeggero nei pressi de Lungomare Dante Alighieri. Conoscendo molto bene l’uomo, i Carabinieri, decidevano di verificare se fosse in possesso di regolare permesso e intimavano l’ALT al 27enne che alla loro vista si dava a precipitosa fuga per le vie della città.

Gli immediati accertamenti permettevano di acclarare le responsabilità del soggetto che, pur essendo in possesso di permesso dai domiciliari, risultava sprovvisto di patente di guida venendo perciò denunciato.