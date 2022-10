Pallamano: esordio amaro per Il Giovinetto Petrosino a Palermo

Un esordio con l’amaro in bocca per la squadra dì Kljajic che nella prima giornata di Campionato di Pallamano A2, con il Giovinetto Petrosino che si è lasciato travolgere per gran parte della partita.

I petrosileni alla guida dì Kljajic arrivano a Palermo senza Leo Pantaleo, uno tra gli uomini più rappresentativi della squadra, assente per motivi di studio, e con una squadra infarcita di giovanissimi, ma con la convinzione di potere portare un risultato positivo a casa.

L’inizio della gara però non è stato affatto dei migliori, la squadra appare smarrita, mentre il Cus Palermo trova subito il proprio gioco forti del campo e di tanti anni insieme, e mentre la squadra locale spinge, Ponticelli e compagni stentano a trovare un gioco corale e una difesa compatta per bloccare le incursioni di Aragona e compagni e la partita vede subito un largo vantaggio dei palermitani, fino al 16-11 del primo tempo.

Nel secondo tempo il Cus continua a spingere e mantenere 4-5 goal di vantaggio quando finalmente gli uomini dì Kljajic hanno la giusta reazione e con una difesa più compatta e decisa, riescono a bloccare i palermitani, piazzando un importante break fino al 26-26 a 2 minuti e mezzo dal termine e la palla del sorpasso che De Vita spreca in contropiede. I locali però mettono in tasca un +1 chiudendo a pochi secondi dal termine 29-27.

Ora bisogna pensare alla prossima partita contro Lanzara sabato prossimo in casa, una partita difficile contro una squadra attrezzata per fare il salto di categoria.